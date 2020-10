BERENBERG belässt TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach einem Informationsgespräch auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Die Vermietungsaktivität des Immobilienkonzerns habe sich nach dem Lockdown in Deutschland im dritten Quartal wieder beschleunigt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der überwiegend auf Wohnimmobilien spezialisierte Konzern dürfte seines Erachtens künftig gut durch das allgemein schwierige Wirtschaftsumfeld kommen. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (FFO 1) 2020 hält er für konservativ./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. TAG Immobilien Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de