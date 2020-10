BASF, BMW, Daimler – war das erst der Anfang?

Deutschland diskutiert den zweiten Corona-Lockdown und die Politik wirkt derzeit sehr ziellos, ganz egal wie man zum Umgang mit der Virus-Pandemie steht. Der DAX honoriert die jüngsten Maßnahmen mit einem kräftigen Abschlag. Seit dem kurzfristigen Hoch bei 13.160 Punkten war der Index schon wieder um fast 600 Punkte gefallen. In unseren Depots sind wir in den vergangenen Tagen wieder defensiver geworden und kassieren nun Gewinne durch Absicherungen. Hier findet ihr unseren Videonewsletter vom Mittwoch, 14.10. Wir setzen unsere Cash-Bestände in den Depots nun sehr selektiv ein, denn die zweite Corona-Welle könnte nun langsam auch an den Börsen durchschlagen. Warum die FED zwar mittel-bis langfristig die Kurse stützt, kurzfristig jedoch deutlich Luft nach unten ist, erklären wir heute im Börsendienst.