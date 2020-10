Smurfit Kappa gründet Recycling Dual GmbH / Erstes industriegestütztes Duales System im Markt verspricht Vorteile (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Für 2021 gehen die Dualen Systeme von Verteuerungen für die neuausgeschriebenen Erfassungsverträge für Leichtverpackungen um bis zu 30 Prozentin den Kommunen aus. Die Preise für papierbasierte Verpackungen könnten sichsogar verdoppeln. Industrie und Handel müssen daher ab dem kommenden Januar mitdeutlich höheren Lizenzpreisen für Konsumgüterverpackungen rechnen. Dies kannsich auch auf den Endverbraucher auswirken. Smurfit Kappa, Europas führenderVerpackungs- und Papierhersteller sowie Recycler, hat darauf reagiert und dieRecycling Dual GmbH gegründet, die für die flächendeckende Rücknahme vonHaushaltsverpackungen sorgen wird und dafür die Lizenzierung vonsystembeteiligungspflichtigen Verpackungen für die verpflichteten Herstellerund/oder Vertreiber/Importeure anbietet. Die Kunden der Recycling Dual habeneinen doppelten Vorteil: geringere Kosten und mehr Nachhaltigkeit.Den Hintergrund der aktuellen Bewegung auf dem Markt der Dualen Systeme bildetdas Verpackungsgesetz. Es ist seit dem 1. Januar 2019 in Kraft. Es sieht vor,dass Hersteller und/oder Vertreiber/Importeure als "Erst-in-Verkehr-Bringer" vonVerpackungsmaterialien, die beim privaten Endverbraucher oder denengleichgestellte Anfallstellen (Hotel, Kantine, Krankenhaus etc.) anfallen,gesetzlich verpflichtet sind, sich an einem "Dualen System" zu beteiligen(Systembeteiligungspflicht). Darüber hinaus müssen diese Unternehmen sich imVerpackungsregister LUCID registrieren lassen. Hier sind auch die Daten über diein Verkehr gebrachten Verpackungsmengen zu hinterlegen. Der Hintergrund fürdiese Maßnahme ist, dass sich in der Vergangenheit teilweise Hersteller undInverkehrbringer nicht an die Pflicht zur Systembeteiligung gehalten haben.Die in den Kommunen tätigen Unternehmen, die für das Sammeln und Sortieren vonRecyclingmaterial verantwortlich zeichnen, haben vor diesem Hintergrund deutlichgemacht, dass die bisher entrichteten Entgelte nicht ausreichen, um dieanfallende, papierbasierte Verpackungsmenge im Rahmen der bisherigenPreisstruktur zu bewältigen. Sie fordern eine deutliche Anhebung der Entgelte.Marktbeobachter sprechen von einem zukünftigen Preisrahmen für PPK von 170 bis250 EUR/t.Verpackungsentwicklung, Lizenzierung, Einsammlung und Verwertung aus einer HandMit der Gründung von "Recycling Dual GmbH" wird der Verpackungskonzern ab 2021als einziges Unternehmen am Markt den vollständigen Lebenszyklus einerPPK-Verkaufsverpackung (PPK = Papier, Pappe, Karton) abbilden können - von der