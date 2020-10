Die Bestandteile von nachhaltigem Design

Zentrale Erkenntnisse:

Was ist Design? Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil sie so komplex ist. Es geht bei dem Begriff um mehr als reine Ästhetik. Man verwendet ihn bei der Beschreibung von Objekten, Systemen und Prozessen. Man verwendet ihn bei der Gestaltung unserer Kommunikations- und Lebensweise. Er wird mit den Identitäten von Menschen, Organisationen und Nationen verknüpft. Dieses Thema ist zu umfangreich, um es in einem einzigen Artikel abzuhandeln. Dies ist der erste Artikel einer Reihe zu dem Thema, in der wir auf alle seine verschiedenen Aspekte eingehen wollen.

John Heskett befasste sich als Wissenschaftler und Dozent mit dem ökonomischen, politischen, kulturellen und menschlichen Wert von industriellem Design und beschrieb den Begriff so: „Reduziert man Design auf sein eigentliches Wesen, so kann man es als die Fähigkeit des Menschen definieren, seine Umgebung auf Wegen zu gestalten, die in der Natur beispiellos sind, und damit unsere Bedürfnisse zu erfüllen und unserem Leben Bedeutung zu verleihen“1.