"Keine Bagatelle" | Gastkommentar zur US-Geldpolitik: Die Konsequenzen der neuen strategischen Ausrichtung

Im Sommer noch hatte US-Notenbankpräsident, Jerome Powell, erklärt, dass er „noch nicht einmal daran denke, über eine Zinserhöhung nachzudenken“. Anlässlich des berühmten jährlichen Notenbankertreffens in Jackson Hole, das im August aus gegebenem Anlass lediglich als virtuelle Veranstaltung stattfand, nutzte er die Gelegenheit, dieser Haltung mit der Formulierung einer neuen Philosophie der Federal Reserve Gestalt zu verleihen: Die Fed wird ihre Geldpolitik künftig weder straffen, wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, noch, wenn das bislang in Stein gemeißelte Inflationsziel von 2% überschritten wird, sofern das Überschießen vorübergehender Natur ist. Damit zieht die Fed die Lehren aus den letzten zehn Jahren: Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit ist ganz offensichtlich nicht länger ein Vorbote für Inflation (die gute alte „Phillips-Kurve“, welche die beiden Phänomene einst in einen Zusammenhang brachte, funktioniert nicht mehr), und das Unterbinden einer Teuerungsrate oberhalb von 2% ist im Grunde der beste Weg, dem Inflationsziel nicht einmal nahe zu kommen, mit anderen Worten, das Notenbankmandat zu verfehlen.

Damit ändert sich offiziell die „Reaktionsfunktion“ der US-Geldpolitik im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit und die Inflation, was für Ökonomen und Marktteilnehmer auf der ganzen Welt durchaus keine Bagatelle darstellt. Denn dies bedeutet auf nicht absehbare Zeit niedrige bzw. sehr niedrige Leitzinsen, und zwar, egal, was passiert. Die potenziellen Folgen dieser neuen „Bedingungslosigkeit“ sind vielfältig.

Hat diese Geldpolitik Erfolg, so könnten die seit zehn Jahren vor sich hin dümpelnden Inflationserwartungen endlich wieder steigen. Und genau das ist das Ziel. Dieses Wiedererwachen der Inflationserwartungen würde sich in den Renditen langlaufender, d. h. dreißigjähriger Anleihen widerspiegeln, sodass die Renditekurve wieder eine gewisse positive Steigung annehmen könnte. Die Banken wären endlich wieder in der Lage, eine gewisse Transformationsfunktion zu übernehmen und einen gewinnbringenden Beitrag zum Konjunkturaufschwung zu leisten. Das Verhalten der Anleihenmärkte wird uns schnell zeigen, ob die Marktakteure ein solches Szenario als glaubwürdig erachten.