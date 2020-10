Corona – Warum Anleger nun einen langem Atem brauchen

Liebe Leser, die Aktienmärkte waren bis zu dieser Woche in einem goldilocks-Szenario. Joe Biden wird mit großem Abstand zum Präsidenten gewählt, womit die Wahl reibungslos über die Bühne geht. Corona hat man im Griff, der Impfstoff kommt bald und nach der Wahl werden in den USA wieder fette Schecks verteilt. Die FED und EZB stehen ohnehin mit geöffneten Geldschleusen parat. Sie sehen, wir bedienen uns ein wenig des Zynismus, jedoch kann man an jeden dieser Punkte zumindest teilweise ein Fragezeichen machen. Wir glauben zwar nicht, dass Donald Trump erneut gewählt wird, und haben die passenden Aktien für einen Biden-Sieg vorgestellt, jedoch könnte es noch einmal eng werden. Donald Trump holt in Florida auf. Wir haben daher unsere Depots mit größeren Puffern versehen. Nach einem turbulenten Jahr 2020 sollte man auch zum Jahresende auf Sicht fahren. Geduld ist eine der größten Werkzeuge, die Sie im Finanzmarkt haben.

Denn wie vor einigen Wochen angekündigt, wollen wir unsere Services und Depots sehr stark auf unsere Abonnenten fokussieren. Unsere Depotperformance 2020 lässt alle großen Börsenmagazine hinter sich und dies sagen wir mit ein wenig Stolz, aber auch mit viel Demut, da die Märkte 2020 hart waren und 2021 herausfordernd bleiben, so glauben wir. Gefeiert und dann umso schneller totgesagt. Ähnlich war es mal bei Beyond Meat, einem unserer Favoriten 2020. Da schaue man nur auf die Performance. Keiner redet mehr von Beyond, wir im Börsendienst aber schon.