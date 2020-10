Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - WorkBoard setzt seinen starken

Wachstumskurs fort und behält seine Führungsrolle bei OKR-Lösungen für

Unternehmen inne



- WorkBoard, Inc., Anbieter der bahnbrechenden Enterprise Results Platform und

der Results Acceleration-Methodik für Unternehmens-OKRs, gab heute bekannt, dass

in den letzten 90 Tagen 24 neue Kunden seine Lösung zur Ausrichtung, Messung und

Beschleunigung von Unternehmensergebnissen eingeführt haben und 27

Bestandskunden die Implementierung der WorkBoard-Plattform und der OKR-Praktiken

signifikant erweitert haben. Das agile Betriebsmodell, das bei schnell

wachsenden Unternehmen äußerst beliebt ist, ist inzwischen für Unternehmen aller

Größenordnungen ein Muss geworden. Eine rasche Iteration der strategischen

Prioritäten ist von wesentlicher Bedeutung, wobei die Ausrichtung auf die

Ergebnisse und nicht auf die Messung der Aktivitäten die Beiträge der

Mitarbeiter sowie die Unternehmensergebnisse bestimmt. Darüber hinaus ist

Transparenz über die Fortschritte bei der Planung eine Voraussetzung für den

Erfolg.





Mit Blick auf das Jahr 2021 erkennen jetzt immer mehr Organisationen, dass sieeinen dynamischen, digitalen und transparenten Ansatz benötigen, um strategischePrioritäten setzen zu können, Strategie und Ausführung miteinander zu verbindenund gemeinsam Ergebnisse zu erzielen. Unternehmen müssen ihre Ergebnisse mitverteilten Teams optimieren; die Teammitglieder erledigen mehr Aufgaben zu Hauseund haben weniger physischen Kontakt zum Unternehmen. Die Ergebnisse vonWorkBoard für das dritte Quartal zeigen, dass sich Unternehmen aus verschiedenenBranchen mehr Flexibilität und Konzentration auf strategische Ziele wünschen,und einfache Möglichkeiten brauchen, um wichtige Ergebnisse zu messen undverteilte und hybride Teams in die Lage zu versetzen, bestmöglich zu denUnternehmensergebnissen beizutragen."Wir stellen den Arbeitsrhythmus in unserem Unternehmen neu dar, angefangen beider Frage, wie oft und wie gut wir uns an den Ergebnissen orientieren, bis hinzu der Art und Weise, wie wir diese Ergebnisse messen und verwalten", sagteHarwood Talcove, CEO, Government Lexis Nexis Risk Solutions, CEO Lexis NexisSpecial Services. "WorkBoard hat uns geholfen, unsere Ergebnisse und unserenWettbewerbsvorteil in diesem herausfordernden Jahr zu verbessern".Der CEO von Aprimo, Erik Huddleston, fügt hinzu: "Als ich im August 2020 dasRuder bei Aprimo übernahm, habe ich WorkBoard sofort ins Spiel gebracht, um