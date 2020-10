Bullhorn, Anbieter von cloud-basierter CRM- und Betriebssoftware für Personaldienstleister, geht eine strategische Partnerschaft mit dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen GermanPersonnel ein, das sich auf Stellenerstellung und -verteilung spezialisiert hat. Mit der strategischen Partnerschaft bieten die beiden Multi-Tenant-SaaS-Anbieter für den Bereich Recruitment für Personaldienstleister eine gemeinsame Lösung in der DACH-Region an. Mit dieser kombinierten Lösung erhalten Personaldienstleister ein global führendes Front-Office (Bullhorn) und eine Lösung für programmatische Stellenerstellung und -verteilung für Personaldienstleister (GermanPersonnel). Personaldienstleistern können so ihre Unternehmen effizienter skalieren, indem sie sichere, personalisierte und flexible Lösungen einsetzen.

Diese Partnerschaft ist nur ein Beispiel für das erweiterte Engagement von Bullhorn in der DACH-Region, in der das Unternehmen verstärkt regionale Kundenzuwächse verzeichnet und aus diesem Grund auch die internen Ressourcen in der Region weiter ausbaut. Mit Rechenzentren in Frankfurt und insgesamt fünf Partnern in der DACH-Region bietet Bullhorn Personaldienstleistern qualitativ hochwertige, cloud-basierte und skalierbare Software, die mit Speziallösungen von lokalen Anbietern wie z.B. GermanPersonnel kompatibel ist. Um die lokale Präsenz weiter zu stärken, wird Bullhorn in weitere Ressourcen in der DACH-Region investieren und im Laufe des nächsten Jahres sein deutschsprachiges Team vor Ort verdoppeln.

Bei Bullhorn und GermanPersonnel haben Kundenbedürfnisse stets oberste Priorität. Gemeinsames Ziel ist es, über Technologielösungen Routineaufgaben zu automatisieren, damit Personaldienstleistern mehr Zeit für den Aufbau persönlicher Beziehungen und Raum für kreative Innovationen bleibt. Personaldienstleister können durch diese Partnerschaft, ihren Tech Stack individuell und ihre Bedürfnisse entsprechend aufzusetzen.

Die Kombination der Lösungen der beiden Unternehmen ermöglicht es Bullhorn-Kunden, eine doppelte Eingabe von Daten zu vermeiden und die neu gewonnene Zeit zum Ausbau ihres Unternehmens und in die Pflege von Kandidatenbeziehungen zu investieren. Mithilfe dieser Lösungen für Stellenerstellung, Distribution und Bewerbermanagement können Personaldienstleister mehr Zeit in den Ausbau ihrer Talent-Pools investieren und profitieren somit von steigender Effizienz und Produktivität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.