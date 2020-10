Macron zieht bei Gipfel rote Linien für EU-Deal mit Großbritannien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Verhandlungen über einen EU-Handelspakt mit Großbritannien lieber scheitern lassen, als Kompromisse zulasten französischer Fischer einzugehen. "Auf keinen Fall dürfen unsere Fischer die Opfer des Brexits sein", sagte Macron am Donnerstag zum Auftakt von Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Der Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern müsse erhalten bleiben.

Macron machte zudem deutlich, dass über den Handelspakt gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sichergestellt werden müssen. "Die Folge des Brexits darf nicht sein, dass an unseren Grenzen Umwelt- oder Sozialdumping entsteht", sagte er.