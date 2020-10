Tesla, Nel, Grenke – die Bilanz der Trades!

Liebe Leser, wie funktioniert Euer Turbo-Dienst und könnt Ihr mal Beispiele geben – das werden wir oft gefragt. Denn von Tesla bis Grenke, von Euro bis EuroStoxx suchen wir das beste raus. Wir machen es ganz einfach und zeigen Euch einmal die Aufstellung des Depots mit den letzten 10 Trades. Tabellarisch, all das was wir in den letzten Wochen gehandelt haben. Es kommt irgendwann sicher auch wieder ein erfolgloser Trade, aber im Moment seht Ihr unten selbst, was wir liefern. Wer dabei sein mag – hier könnt Ihr uns abonnieren.

Wie handeln wir? Nun, auf der Börsendienst-Seite findet ihr einige Erklärvideos. Die wichtigste Währung in den vergangenen Monaten war Geduld. Der DAX notiert derzeit niedriger als Anfang Juni 2020. In den vergangenen 4 Monaten gab es eine sehr breite Seitwärtsrange. Wer sein Glück erzwingen wollte, fiel spekulativ häufig auf die Nase. Die haben unser Depot so aufgestellt, das verschiedene Positionen ineinandergreifen und wir so taktisch aufgestellt sind. Das gilt sowohl für das Favoriten- wie das Trading- oder Turbo-Depot.