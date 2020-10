BSDEX führt Handel mit Ethereum, Litecoin und XRP ein

"Wir sichten kontinuierlich, für welche digitalen Assets wir den verlässlichenund transparenten Handel an der BSDEX umsetzen können. Nach Ethereum, Litecoinund XRP werden noch weitere Kryptowährungen und perspektivisch auch anderedigitale Assets folgen", sagt Maximilian von Wallenberg, Geschäftsführer derBoerse Stuttgart Digital Exchange GmbH.Der Handel an der BSDEX läuft nahezu rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche.Offene Orderbücher geben Aufschluss über vorliegende Orders und die aktuelleMarktlage. Zusätzlich spendet der Finanzdienstleister EUWAX AG Liquidität: DieTochtergesellschaft der Boerse Stuttgart GmbH stellt an der BSDEX An- undVerkaufspreise. Der Handel an der BSDEX ist mit Transaktionsentgelten verbunden,die sich je nach Art der Order unterscheiden. Die kostenfreie Verwahrung derKryptowährungen für Anleger an der BSDEX übernimmt treuhänderisch die blocknoxGmbH, eine Tochter der Boerse Stuttgart Digital Ventures GmbH.Mehr Informationen zur Börse Stuttgart Digital Exchange unterhttp://www.bsdex.dePressekontakt:Boerse Stuttgart GmbHmailto:presse@boerse-stuttgart.dehttp://www.boerse-stuttgart.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/4735300OTS: Börse Stuttgart