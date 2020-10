Gerry Weber vor Rückkehr an die Börse - BaFin genehmigt Prospekt

Der Modekonzern Gerry Weber steht nach dem überstandenen Insolvenzverfahren vor einem Comeback am Aktienmarkt. Heute habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den Prospekt zur Zulassung von insgesamt 1.251.861 neuen Aktien von Gerry Weber zum Handel an der Börse gebilligt, meldet die Gesellschaft aus Halle in Westfalen am Donnerstag.„Bei den zuzulassenden Aktien handelt es sich um 1.211.861 neue Aktien, die im ...