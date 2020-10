^ DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Personalie B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Zwei Experten neu im Aufsichtsrat der BRAIN AG

Zwingenberg, 15. Oktober 2020



Zwei Experten neu im Aufsichtsrat der BRAIN AG



Der Aufsichtsrat der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) ist wieder komplett: Prof. Dr.-Ing. Wiltrud Treffenfeldt und Stephen Catling wurden vom Amtsgericht Darmstadt mit Wirkung zum 14.10.2020 bis zur nächsten Hauptversammlung am 10.03.2021 als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt. Sie ergänzen mit ihren langjährigen Erfahrungen das nun wieder vollständige sechsköpfige Gremium.

Frau Prof. Dr.-Ing. Wiltrud Treffenfeldt war mehr als 30 Jahre in leitenden Positionen für Unternehmen der Chemie- und Biotechnologie-Branche tätig, zuletzt bei Dow/DowDuPont, wo sie von 2011 bis 2019 die Position des Chief Technology Officer Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien innehatte. Sie war langjährige Lehrbeauftragte für Bioverfahrenstechnik und Biomedizintechnik an der Universität Hannover, sowie u.a. Mitglied des Bioökonomierats der Bundesregierung. Seit Juni 2019 ist Frau Prof. Treffenfeldt als selbstständige Beraterin insbesondere für KMU und Wissenschaftsorganisationen tätig, wo sie ihre internationale Erfahrung der Agro-, Pharma- und Industriellen Biotechnologie einbringt.

Herr Stephen Catling verfügt über langjährige Management- und Führungserfahrung in Unternehmen der Nahrungsmittel-, Pharmazeutika- und Spezialchemie-Branche. Der studierte Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe mit Spezialkenntnissen zu biotechnologischen Lebensmittelinhaltsstoffen übernahm ab dem Jahr 1987 verschiedene Leitungs- und Geschäftsführungspositionen. Unter anderem war er von 1999 bis 2003 Bereichsleiter Aromen bei Danisco A/S (jetzt Dupont) und von 2003 bis 2014 leitete er den Bereich Inhaltsstoffe bei Associated British Foods (ABF) plc. Seit 2014 berät Stephen Catling Investoren und Unternehmer zu Lebensmittelinhaltsstoffen und zugehörigen Spezialchemikalien, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Beteiligungskapital für Neugründungen, Fusionen und Übernahmen.