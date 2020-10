E-Zigaretten-Hersteller Juul zieht sich komplett aus Deutschland zurück

Frankfurt/Main (ots) - Der E-Zigaretten-Anbieter Juul gibt den deutschen Markt

verloren. Wie die Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) berichtet, zieht sich

das US-amerikanische Unternehmen zum Jahresende vollständig aus Deutschland

zurück. Ein Sprecher des E-Zigaretten-Herstellers bestätigte der Zeitung

entsprechende Informationen. Die Entscheidung sei dem Unternehmen "nicht

leichtgefallen", zitiert die Zeitung den Sprecher. Die Produkte des Anbieters

seien in Deutschland nur noch so lange erhältlich, "wie die Ware im Handel

vorrätig ist."



Wie die Lebensmittel Zeitung unter Berufung auf Insider berichtet, verlassen

praktisch alle verbliebenen Mitarbeiter der Juul-Deutschlandtochter das

Unternehmen bis Mitte November. Der Anbieter hat seine Aktivitäten auf dem

deutschen Markt schon in den vergangenen Monaten reduziert. Juul verkleinerte

zunächst den Außendienst und schloss später seinen deutschen Online-Shop.





Das Unternehmen hatte sein Geschäft zu Beginn des Jahres 2019 mit großenAmbitionen auf den deutschen Markt ausgeweitet. "Wir wollen auch in DeutschlandMarktführer werden", sagte im Mai 2019 der damalige Deutschland-VertriebschefDominik Hamacher. In den USA war Juul zuvor innerhalb weniger Jahre vom Startupzum dominierenden Anbieter von E-Zigaretten aufgestiegen. Der TabakkonzernAltria übernahm vor dem Hintergrund für 12,8 Milliarden US-Dollar 35 Prozent derAnteile an dem Unternehmen.Juul stieß anschließend aber auf Schwierigkeiten: Die Produkte des Unternehmensgerieten zunehmend in die Kritik, weil sie vor allem in den USA bei Jugendlichenbeliebt waren. In Deutschland führte eine Auseinandersetzung mit einemKonkurrenten zudem zeitweise zu einem Verkaufsverbot.Dem Anbieter bereitet laut Lebensmittel Zeitung auch ein europäischer GrenzwertSchwierigkeiten: In der EU dürfen die Nachfüllkartuschen von Juul nur 20Milligramm Nikotin pro Milliliter enthalten. In Amerika sind dagegenJuul-Kartuschen mit 59 Milligramm Nikotin pro Milliliter erhältlich.Mehr dazu lesen können Sie in der am Freitag erscheinenden LZ und aufwww.lebensmittelzeitung.net.