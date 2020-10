Das Ranking „Beste Pharma-Unternehmen Deutschland 2020“ steht fest. Novartis Pharma, Janssen-Cilag, GlaxoSmithKline, Amgen und Bristol-Myers Squibb belegen die Plätze eins bis fünf in der Erhebung Pharma Trend Image & Innovation Award. Sie wird jährlich im Auftrag der Zeitschrift PharmaBarometer bei 1.500 Ärzten, Apothekern und Patienten durchgeführt. Von 60 Finalisten konnten sich zudem acht Gewinner über die Auszeichnung für „Das innovativstes Produkt“ des Jahres freuen. Dazu zählen in der Kategorie Rx (verschreibungspflichtige Medikamente): Das Prostatakrebs-Medikament Erleada von Janssen-Cilag, die Verhütungsspirale Kyleena von Jenapharm (Bayer Vital), Moventig bei opioidinduzierten Obstipation von Kyowa Kirin, Slenyto zur Behandlung von Autismus Spektrum Störungen von InfectoPharm sowie das Morbus Crohn- und Colitis Ulcerosa-Medikament Stelara von Janssen-Cilag. In der Kategorie Orphan Drugs (Behandlung seltener Erkrankungen) gewann Takhzyro von Takeda zur Vorbeugung von Attacken des hereditären Angioödems. Die Apotheker zeichneten in der Kategorie OTC (freiverkäufliche Medikamente) Thomapyrin TENSION DUO bei Kopfschmerzen von Sanofi und spermidineLIFE zur Aktivierung der Autophagie von InfectoPharm aus. Die Veröffentlichung des Rankings und die Vergabe der fachspezifischen Awards fand am 15. September 2020 zum ersten Mal auf Grund der Corona-Pandemie per Video-Stream statt. Der Award „Das innovativste Produkt“ steht für die Innovationskraft und den therapeutischen Nutzen des so ausgezeichneten Arzneimittels.

Innovativste Produkte in der Kategorie Rx

Männer mit nicht-metastasiertem Prostatakarzinom, das trotz Hormonblockade fortschreitet (nmCRPC), waren lange Zeit in einer besonders unangenehmen Lage: Ihnen wurde untätiges Abwarten verordnet - bis Metastasen auftraten. Das änderte sich ab 2018 mit der Zulassung moderner Androgenrezeptor-Inhibitoren. ERLEADA (Apalutamid) erhielt die Zulassung nmCRPC 2019. Anfang 2020 wurde das Antiandrogen in Kombination mit einer Hormonblockade auch für Patienten mit metastasiertem, hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) zugelassen. Mit dieser Indikationserweiterung ist ERLEADA für die Facharztgruppe der Urologen das innovativste Produkt 2020.