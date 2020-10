FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag angesichts der hohen Verunsicherung durch die Corona-Krise nachgegeben. Am Nachmittag sank der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1689 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1698 (Mittwoch: 1,1750) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8511) Euro.

Die sich zuspitzende Corona-Lage in Europa verunsichert die Anleger und belastet den Euro. Nicht nur in Deutschland wurden die Maßnahmen angesichts steigender Neuinfektionen verschärft. Andere Länder der Eurozone wie Frankreich und die Niederlande gingen noch stärker vor. Die Maßnahmen dürften die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone bremsen. Vor allem der angeschlagene Dienstleistungssektor dürfte leiden.