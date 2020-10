BERNSTEIN RESEARCH belässt Traton auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Dass die Lkw-und Bustochter von VW dem US-Truckhersteller Navistar in der Hängepartie um dessen geplante Übernahme nun eine Frist bis zum 16. Oktober gesetzt habe, begrüße er, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jetzt liege es an Navistars wichtigsten Aktionären, das Gebot nun zu akzeptieren oder nicht. Das Hin und Her habe damit ein Ende./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 17:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020/ / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. TRATON Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de