Wella Company ernennt Annie Young-Scrivner zum CEO

Vor ihrer Tätigkeit bei Wella war Frau Young-Scrivner bei GODIVA Chocolatier („GODIVA“), wo sie seit drei Jahren die CEO-Position bekleidete. Ihre Amtszeit bei GODIVA war von beschleunigtem Wachstum mit Vorstoß in neue Vertriebskanäle und Kategorien geprägt. Damit wurde diese kultige Marke für die Verbraucher zugänglicher und gleichzeitig wurde die Markentradition gewürdigt. Young-Scrivner war nicht nur die treibende Kraft hinter GODIVAs Bemühungen um die Befähigung von Frauen in der Gesellschaft, sondern sie leitete zudem auch die Optimierung des digitalen Kundenerlebnisses bei GODIVA, das zu einem erfolgskritischen Aspekt des Markenumfeldes wurde.

In ihrer drei Jahrzehnte umspannenden Laufbahn hat Young-Scrivner außergewöhnliche Kompetenzen in der Marken-, Digitalisierungs- und Talententwicklung über verschiedene Kanäle unter Beweis gestellt. Sie war in mehr als 30 Ländern in der ganzen Welt tätig und verfügt somit über ein tiefgreifendes Verständnis globaler Märkte. Vor ihrer Tätigkeit bei GODIVA hatte Young-Scrivner im Lauf von sieben Jahren eine Reihe hochrangiger Stellungen bei der Starbucks Corporation („Starbucks“) inne. Sie trug hier dazu bei, das Marken- und Kundenerlebnis zu verbessern und die Innovationskraft des Unternehmens zu steigern, was zu einem zweistelligen Wachstum führte. Dank ihrer Führungsarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Kundenbindung konnte Starbucks die Kunden in seinem weltweiten Betrieb auf eine sinnvollere Weise ansprechen. Young-Scrivner begann ihre Laufbahn bei PepsiCo Inc. und bekleidete im Verlauf ihrer 19-jährigen Tätigkeit in diesem Unternehmen hochrangige Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und allgemeine Geschäftsführung.