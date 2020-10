MetLife kündigt Veränderungen in der Führungsspitze an

Executive Vice President und President für den Raum Lateinamerika Oscar Schmidt wird nach einer außerordentlichen 26-jährigen Unternehmenskarriere in den Ruhestand gehen. Er wird am 31. Dezember 2020 von seiner Führungsposition zurücktreten und bis Ende März 2021 im Unternehmen bleiben, um den Führungswechsel zu unterstützen.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) gab heute eine Reihe von Veränderungen in seiner Führungsspitze bekannt. Sofern nicht anders vermerkt, treten alle Änderungen am 1. Januar 2021 in Kraft.

„In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten hat Oscar uns geholfen, unser lateinamerikanisches Geschäft durch den Aufbau eines breit diversifizierten Geschäftsportfolios in der gesamten Region auszubauen und zu entwickeln“, sagte Michel Khalaf, President und CEO von MetLife. „Unter seiner starken Führung sind wir der größte Lebensversicherer Lateinamerikas geworden – diese Leistung haben wir organisch und durch mehrere Akquisitionen erreicht.“

Nachfolger von Schmidt als Regional President Lateinamerika wird Eric Clurfain, Executive Vice President und Chairman, President und CEO von MetLife Japan K.K., vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen. Er wird an Khalaf berichten.

„Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Versicherungswesen hat Eric sich beim Aufbau hochleistungsfähiger Teams und Unternehmen bewährt und umfassendes Engagement für unsere Mitarbeiter und Kunden gezeigt“, sagte Khalaf. „In den letzten zwei Jahren hat sein intensiver Fokus auf Geschäftsabwicklung und Kundenorientierung den Kulturwandel in Japan gefördert und unsere Strategie Next Horizon mit starken Ergebnissen unterstützt. Ich bin zuversichtlich, dass Lateinamerika unter seiner Führung auch weiterhin ein Wachstumsmotor für MetLife sein wird.“

Die Karriere von Clurfain erstreckte sich über zahlreiche geografische Gebiete und strategische Führungsaufgaben. Clurfain bekleidete vor dem Wechsel die Funktion des Regional Head for EMEA und war für mehr als 25 Länder in der Region verantwortlich. Davor war er Regional Head for Central and Eastern Europe, nachdem er als General Manager von MetLife in der Türkei tätig war. Als er noch bei AIG/Alico tätig war, lebte und arbeitete Clurfain in Lateinamerika.

Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen wird Dirk Ostijn, Head of EMEA, die Nachfolge von Clurfain als Executive Vice President und Chairman, President und CEO von MetLife Japan K.K. antreten. Ostijn wird an Executive Vice President Kishore Ponnavolu, Regional President für Asien, berichten.