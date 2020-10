Auf einer m:access Konferenz der Börse München bestätigt Peter Werth, CEO von Wolftank-Adisa, die Prognose der Gesellschaft für 2020. Der Umsatz soll zwischen 46 Millionen Euro und 56 Millionen Euro liegen. Das EBIT wird bei 0,9 Millionen Euro bis 3,9 Millionen Euro gesehen.Laut Werth ist eine Prognose in diesen Zeiten schwierig. Man hat es aber bisher in der Firmenhistorie immer geschafft, die Prognosen zu erfüllen. So hofft ...