Q3-Zahlen untermauern die starke Positionierung inmitten ungebrochener Wachstumstrends - Kurspotenzial aber überreizt



STEICO hat gestern starke Q3-Zahlen veröffentlicht, die im Einklang mit der nach wie vor positiven Entwicklung der europäischen Bauwirtschaft stehen und unsere Prognose bezogen auf die Profitabilität übertreffen konnten. Angesichts der bislang erfreulichen operativen Performance erhöhte das Unternehmen erneut die Jahresziele und erwartet nunmehr ein Umsatzwachstum von 5 bis 7% (zuvor: 0-5%) und eine EBIT-Marge in der Spanne zwischen 10,5 und 11,5% (zuvor: 8,5-9,5%).



Dank der weiterhin intakten Marktreiber im Bausektor und der hohen Nachfrage nach ökologischen Baustoffen konnte STEICO im dritten Quartal mit einem Umsatzniveau von 83,0 Mio. Euro den Vorjahrswert um +9,7% übertreffen, wobei wir von einer noch höheren Dynamik ausgingen (MONe: 86,2 Mio. Euro). Insbesondere in den europäischen Endmärkten führten vergleichsweise milde Corona-Einschränkungen der Baustellentätigkeit und strukturelle Trends zu starkem Wachstum (u.a. Deutschland: +16,9%; Frankreich: +11,4%), während die Umsätze in den Überseemärkten noch unter Vorjahr liegen (-13,9%).



Aufgrund der zu Q3/20 initiierten 3%-igen Preiserhöhungen im Segment der Dämmstoffe (knapp 65% Umsatzanteil nach 9M/20), begünstigender Produktmix- sowie positiver Wechselkurseffekte angesichts des nach wie vor schwachen Zlotys stieg das operative Ergebnis auf 12,3 Mio. Euro (+13,9% yoy; bereinigtes EBIT Q3/19: 10,8 Mio. Euro). Durch die stärker als von uns antizipierten Kosteneinsparungen (u.a. in der Beschaffung) sowie das überproportionale Wachstum in den margenstarken Produktsegmenten (Dämmstoffe, Furnierschichtholz) konnte die Profitabilität gegenüber Vorjahr noch einmal um 60 BP auf 14,8% ausgebaut werden, womit unsere Ergebnisprognose übertroffen wurde (MONe EBIT: 10,4 Mio. Euro; EBIT-Marge: 12,1%).

