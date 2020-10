Neuer 2-Kanal-Echtzeit-Logger von DeltaTrak überwacht gleichzeitig die Zuluft an Vorder- und Hinterseite von Überseecontainern

Der FlashLink RTL Prime 3G-2T In-Transit Logger , Modell 22367, ist der erste seiner Art. Mit seiner einzigartigen 15 m/50 ft. externen und internen Sensorkombination können Logger die Zuluft in Echtzeit überwachen und gleichzeitig die Temperatur im hinteren Bereich des Containers erfassen. Darüber hinaus werden Standort und Licht überwacht und die entsprechenden Informationen rund um die Uhr auf den Clouddienst FlashTrak hochgeladen, auf den mit jedem internetfähigen Gerät zugegriffen werden kann. Sowohl die Temperaturdaten als auch Lichtmessungen werden gemeinsam mit dem Schifffahrtsweg und Geofence-Warnmeldungen bei Einlaufen des Schiffes im Hafen in einer Grafik angezeigt.

Frederick Wu, Präsident und CEO von DeltaTrak, erklärt: „Es gibt keinen anderen Echtzeit-Datenlogger auf dem Markt, der diese Lösung anbietet. Exporteure erhalten den zusätzlichen Vorteil, die Zulufttemperatur hinten und vorne im Container in einer einzelnen Grafik von einem Logger in Echtzeit vergleichen zu können. Es kann ohne Probleme erkannt werden, ob die Messwerte, nicht mehr als drei Grad voneinander abweichen und ob bei der Verschiffung die vereinbarten Temperaturgrenzen eingehalten wurden. Wenn es zu Problemen kommt, können diese Daten als entscheidender Beweis herangezogen werden, um Untersuchungen für Versicherungsansprüche zu beschleunigen. Durch den Vergleich der Zulufttemperatur mit den Temperaturdaten des Spediteurs kann bestimmt werden, ob die Fracht aufgrund mangelnder Kühlanlagenleistung oder aus anderen Gründen beschädigt wurde, wie z. B. Luftstrombehinderung“, so Wu.

Der FlashLink RTL Prime 3G-2T verfügt über einen Lichtsensor, der Benachrichtigungen sendet, wenn die Containertüren geöffnet werden, um Interessenvertreter vor Manipulation oder anderweitig unbefugtem Zugriff zu warnen. Sämtliche FlashLink RTL-Modelle sind mit einem internen ausfallsicheren Speicher ausgestattet, der alle zehn Minuten Daten aufzeichnet. Herunterladbare Backup-Berichte im PDF-Format sind über ein Standard-Micro-USB-Adapterkabel verfügbar. Zugriff auf die Cloud-Daten bietet Exporteuren die nötige Transparenz für umgehende Entscheidungsfindung, Gewährleistung der HACCP-/FSMA-Einhaltung und Versicherungsschutz.

Über DeltaTrak

DeltaTrak ist ein führendes innovatives Unternehmen für Lösungen in den Bereichen Kühlkettenmanagement, Umgebungsüberwachung und Lebensmittelsicherheit für die Lebensmittel-, Frischprodukt-, Life Science- und Chemieindustrie. Kontaktieren Sie DeltaTrak telefonisch unter +1 800 962 6776 oder per E-Mail unter marketing@deltatrak.com. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.deltatrak.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

