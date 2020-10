× Artikel versenden

Calvert Institute-White Paper: Welchen Einfluss haben Corporate Governance Faktoren auf finanzielle Ergebnisse?

Neues Calvert-Research belegt, dass Faktoren der Unternehmensführung positiv mit den finanziellen Ergebnissen verknüpft werden können. Konkret wurde dabei analysiert, wie 10 Governance-Faktoren, die vom Rechnungslegungsrisiko bis zu den Aktionärsrechten reichen, die finanziellen Ergebnisse von mehr als 8.500 Unternehmen in 72 Ländern wesentlich beeinflussten. Lesen Sie nachfolgend einen Kommentar von Hellen Mbugua, VP, Senior ESG Research Analyst, Calvert Research and Management, und Daniel Rourke, VP, Senior ESG Research Analyst, Calvert Research and Management.





