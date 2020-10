Köln (ots) - Islamic Relief Deutschland stellt ihre Nothilfe und

Entwicklungsprogramme vor und präsentiert den jährlichen Finanzbericht. Die

Kölner Hilfsorganisation unterstützt seit fast 25 Jahren benachteiligte Menschen

und beleuchtet im Jahresbericht Aktivitäten und Auswirkungen des Jahres 2019, in

dem das Einkommen der Wohltätigkeitsorganisation über 22 Millionen Euro

erreichte.



"Der Jahresbericht 2019 bietet eine Momentaufnahme unserer humanitären und

Entwicklungszusammenarbeit, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben allein im

letzten Jahr über 2 Millionen Menschen in Not erreicht. Von der Transparenz und

Ganzheitlichkeit, die sich von unserer Projektarbeit für Menschen in Not bis hin

zu unserer karitativen Arbeit hier in Deutschland erstreckt, können sich

Interessierte beim Lesen überzeugen", erklärt Tarek Abdelalem, Geschäftsführer

von Islamic Relief Deutschland.









Islamic Relief gab 2019 knapp 6 Millionen Euro für Nothilfeprojekte aus und

reagierte auf verheerende Krisen in der Welt. Der Fokus lag auf dem

Gesundheitssektor, insbesondere auf Menschen, die von Krieg und Vertreibung

betroffen sind. Sie reichte von der Unterstützung für Rohingya-Geflüchtete in

Cox's Bazar in Bangladesch und des Gesundheitssystems in Syrien bis hin zur

Bekämpfung der Cholera im Jemen. Durch gezielte Winterhilfe konnten Menschen in

Afghanistan, Jordanien, Myanmar und im Libanon vor der Kälte des Winters

geschützt werden.



Auch die Folgen verheerender Naturkatastrophen wie dem Zyklon Idai in Mosambik,

dem Taifun Mangkhut auf den Philippinen oder der Dürre in Somalia erforderten

akute Hilfe. Hinzu kamen mehrere Nothilfeprojekte in Pakistan wegen Überflutung

und Erdbeben.



4,4 Millionen Euro für die Entwicklung



Das 1:1 Waisenpatenschafts-Programm unterstützte mit 3,4 Millionen Euro 2019

insgesamt 8700 Waisenkinder mit Nahrung und Bildung in 28 Ländern. Mit über

950.000 Euro wurden 21 Entwicklungsprojekte in den Bereichen Gesundheit, Wasser

und Sanitär, Katastrophenvorsorge und psychosoziale Unterstützung sowie Bildung

und Einkommenssicherung umgesetzt. Im Fokus der Entwicklungszusammenarbeit

standen 2019 vor allem Malawi und Nepal.



In Malawi arbeitete Islamic Relief Deutschland im Rahmen der "Gemeinsam für

Afrika"-Kampagne an einem Projekt für Jugendliche und Kinder, die ihre Rechte

kennenlernten und sich aneigneten, wie sie sich vor Substanzmissbrauch,

Zwangsehen, frühzeitigen Schwangerschaften, geschlechtsspezifischer Gewalt,

Prostitution und HIV/AIDS schützen können. In Nepal stärkten Helfer gemeinde-

und schulbasierte Katastrophenvorsorge, um die Menschen mit Widerstandsfähigkeit Seite 2 ► Seite 1 von 2



