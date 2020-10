BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Streit über ein Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien zeigt die Europäische Union klare Kante. "Wir wollen ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellte klar, dass er keinen Deal zulasten französischer Fischer akzeptieren werde. Die EU will aber weiter verhandeln - während Großbritannien den Abbruch der Gespräche in Erwägung zieht.

Neben dem Brexit-Streit standen auf der Gipfel-Agenda eine Debatte über die Verschärfung des EU-Klimaziels - hier zieht Deutschland mit - sowie die mit Macht zurückgekehrte Corona-Krise. Zudem wollten die Staats- und Regierungschefs unter anderem den Erdgasstreit mit der Türkei und den Ausbau der Beziehungen mit Afrika beraten. Zu Beginn ging es um die stockenden Verhandlungen mit dem Europaparlament über den EU-Haushaltsrahmen und das Corona-Aufbaupaket. Hier stellte Parlamentspräsident David Sassoli Nachforderungen, die laut Diplomaten einhellig zurückgewiesen wurden.