Workiva gibt Gewinner der „2020 Partner of the Year Awards“ bekannt

Workiva Inc. (NYSE:WK), das Unternehmen, das komplexe Arbeitsaufgaben vereinfacht, gab heute die Gewinner der 2020 Workiva Partner of the Year Awards bekannt. Mit den Auszeichnungen werden Workiva-Partner gewürdigt, die ihre bedeutenden branchen- und lösungsspezifischen Erfahrungen genutzt haben, um Workiva-Kunden bei der Optimierung der Prozesstransformation und bei einer intensiveren Nutzung der Workiva-Plattform zu unterstützen. Die Preisträger wurden während des ersten virtuellen Global Partner Summit des Unternehmens ausgezeichnet, der vom 13. bis 14. Oktober stattfand.

„Unser vielfältiges Partner Ecosystem ist entscheidend für den Erfolg unserer Kunden, die auf die Workiva-Plattform vertrauen, wenn es darum geht, die universellen Herausforderungen der Daten-, Prozess- und Berichtskomplexität zu lösen“, sagte Mike Rost, Vice President für Partner und Allianzen bei Workiva. „Es ist uns eine Ehre, die diesjährigen Preisträger zu würdigen, die beständige Innovation und Zusammenarbeit bewiesen und einen nachhaltigen Einfluss auf das Geschäft unserer Kunden ausgeübt haben.“