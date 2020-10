Aviva Investors House View-Ausblick: Zuversicht für wirtschaftliche Erholung

Die Abwärtsrisiken haben folglich seit dem Sommer abgenommen. Die Chancen auf eine Aufwärtsbewegung hingegen könnten angesichts der möglichen Entwicklung und Verteilung wirksamer Corona-Impfstoffe zum Jahresanfang 2021 nochmal verstärkt werden. Auch umfangreiche geld- und finanzpolitische Maßnahmen dürften dies unterstützen. Solange große Unsicherheit bezüglich des Zeitplans besteht, sollten die Rahmenbedingungen einer „Neuen Normalität“ in den nächsten Quartalen stärker im Fokus stehen.

Ein Anhalten der wirtschaftlichen Erholung wird auf eine Fortsetzung der politischen Unterstützung angewiesen sein: erstens in Form einer lockeren Geldpolitik – konventionell und nicht konventionell – und zweitens durch großzügige fiskalische Maßnahmen und Anreize für Unternehmen und Arbeitnehmer. Wird dies fortgesetzt, hat die Kombination aus lockerer Geldpolitik – die zunehmend darauf ausgerichtet ist, eine höhere Inflation als im vergangenen Jahrzehnt zu erreichen – und expansiver Fiskalpolitik das Potenzial, einen wesentlichen Systemwechsel für die Volkswirtschaften und globalen Finanzmärkte zu bewirken.

Michael Grady, Head of Investment Strategy und Chief Economist bei Aviva Investors, sagt: „Die Kombination aus besseren Konjunkturaussichten, sinkendem Risiko von COVID-19 und anhaltender politischer Unterstützung lässt uns Risikoanlagen positiver betrachten. Wir ziehen es vor, mehr Risiko an den Anleihemärkten einzugehen und halten deshalb ein Übergewicht an globalen Hochzinsanleihen und US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihen. Unsere bisher negative Einstellung gegenüber globalen Aktien ist insgesamt eher neutral.