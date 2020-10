Die Coronakrise hat uns allen schmerzlich vor Augen geführt, wie verletzlich die Weltwirtschaft sein kann. Innerhalb weniger Wochen sind ganze Branchen vollständig zum Erliegen gekommen, Lieferketten sind zusammengebrochen und das weltweite Wirtschaftswachstum ist in den beiden ersten Quartalen 2020 in ein dickes Minus gerutscht.



Wirtschaftseinbruch Q1 und Q2 2020 – ausgewählte Regionen



Obwohl es die USA hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus wesentlich härter getroffen hat, als beispielsweise China oder Deutschland, spiegeln die Wirtschaftsdaten ein etwas anderes Bild. Die USA verzeichnen ein weitaus geringeres Minus als die Eurozone und auch Deutschland.



Dies nehmen einige Autoren in einschlägigen Blättern zum Anlass, den Industriestandort Deutschland sehr kritisch zu hinterfragen. Es ist die Rede von einem verpassten Strukturwandel der Deutschen Industrie – ja, mehr noch – wird kritisiert, dass sich die deutsche Wirtschaft zu sehr auf die Industrie fokussieren und verlassen würde.

Richtig ist, dass der Anteil der Industrie zur Deutschen Wirtschaftsleistung etwa ein Fünftel beträgt. Das ist im internationalen Vergleich zusammen mit Japan einer der höchsten Werte.





Welches sind die Gefahren der deutschen Industrie?





1. Starke Exportabhängigkeit

Die deutsche Wirtschaft hängt sehr stark davon ab wie gut oder schlecht es den Ländern geht, die unsere Produkte kaufen. Die Coronakrise hat diese „Schwäche“ deutlich gezeigt. Weitere Risiken sind demnach auch beispielsweise protektionistische Maßnahmen der Importländer. Das haben wir auch nach der Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 und folgende gesehen. Strauchelnde Schwellenländer zählen hierzu ebenso zum deutschen Exportrisiko.

Das sind Risiken, die wir auch sehen. Anders sieht es mit folgenden Risiken aus, die verstärkt in der Presse herumgeistern:





2. Technologischer Vorsprung

Hier wird vornehmlich die Digitalisierung und die Elektromobilität angeführt. Deutschland hat zwar keine Digitalisierungschwergewichte (außer SAP (DE:{{663|SAPG}})), wie beispielsweise die USA (zum Beispiel Google (NASDAQ:{{6369|GOOGL}}), Facebook (NASDAQ:{{26490|FB}}), Amazon (NASDAQ:{{6435|AMZN}}), Microsoft (NASDAQ:{{252|MSFT}})), aber gerade in der Industrie (hier: Autoindustrie, Maschinenbau, Pharmabranche und Chemiebranche zusammengenommen) ein nicht so leicht einholbares Know-how, welches weltweit seinesgleichen sucht. Und selbst der Elektroantrieb ist eine Technologie, die die deutsche Autoindustrie längst besitzt. Der „Vorsprung“ von Tesla (NASDAQ:{{13994|TSLA}}) schwindet in zunehmendem Maße, weil beinahe jeder Autohersteller (nicht nur die Deutschen) sukzessive brauchbare Elektroautos zusätzlich ins Produktportfolio aufnehmen.

