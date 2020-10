Gütesiegel für Nachhaltigkeitsfonds: Willkommen im Dschungel!

Nachhaltige Investmentstrategien können auf Umwelt- oder Sozialthemen wie Klimawandel oder Humankapital basieren, wie auch auf Ausschlusskriterien, Best in Class, Best in Progress oder zukünftigen potenziellen Entwicklungen etc.

Nachhaltige Investitionen variieren auch in Bezug auf Zielsetzung und Allokation. Die Begriffsvielfalt (nachhaltig, verantwortungsbewusst, SRI (Socially Responsible Investing), ESG (Environmental, Social, Governance), grün, Klima, Öko, Transition), erschwert Investoren sich im wachsenden Angebot verantwortungsbewusster Investitionen zurechtzufinden.