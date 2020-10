Pantaflix verringert Verlust vor Zinsen und Steuern

Pantaflix meldet für die erste Hälfte des laufenden Jahres einen Umsatzrückgang von 14,5 Millionen Euro auf 4,9 Millionen Euro. Hintergrund seien Pandemie-bedingt Verzögerungen bei Filmprojekten, so das Medienunternehmen am Donnerstag. „Im Zuge der behördlichen Anordnungen zur Eindämmung des Virus mussten Arbeiten an Filmprojekten unterbrochen und verschoben werden”, meldet Pantaflix. Auf EBITDA-Basis hat sich der operative ...