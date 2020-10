Bei einem von Everbridge veranstalteten Symposium mit dem Titel „COVID-19: Road to Recovery“ (COVID-19: Der Weg zur Wiederherstellung) hält George W. Bush, der 43. Präsident der USA, am Eröffnungstag den Hauptvortrag über Führungskompetenz und Critical Event Management. Auch Dr. Sanjay Gupta von CNN zählt am 1. Tag der Veranstaltung zu den Hauptrednern

Everbridge Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter im Bereich Critical Event Management (CEM), berichtete heute über die Höhepunkte des 1. Tags seines zweitägigen, virtuellen Symposiums für Führungskräfte im Herbst 2020 mit dem Titel „COVID-19 R2R: The Road to Recovery“ (COVID-19: Der Weg zur Wiederherstellung). Bei der Veranstaltung geht es um weltweite Best Practices zur Wiederbelebung der Wirtschaft in der COVID-19-Pandemie, mit denen die Menschen den öffentlichen Raum, Büros und die Hochschulen auf möglichst gefahrlose Weise wieder nutzen können. Bei den Einzelveranstaltungen des ersten Tags lag der Schwerpunkt auf der Bedeutung von Partnerschaften des öffentlichen und privaten Sektors in der nächsten Phase der Pandemie. Auch der zweite Tag des Symposiums wartet mit einer beeindruckenden Rednerliste auf.

Bei den Symposien von Everbridge mit dem Titel „COVID-19: Road to Recovery“ versammeln sich Zehntausende von Führungskräften und Experten aus 150 Ländern aus der Wirtschaft, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Um am virtuellen Gipfel „COVID-19 R2R: The Road to Recovery“ für Führungskräfte teilzunehmen und um Aufzeichnungen der Vorträge abzurufen, besuchen Sie bitte die Website von Everbridge für die Registrierung zu den Veranstaltungen.

In seinem Gespräch mit David Meredith, dem CEO von Everbridge, schilderte Ex-Präsident Bush seine Sicht zu den Themen Führungskompetenz und Critical Event Management während eines Krisenfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit und wandte sich dabei an Führungskräfte aus verschiedenen Branchen. Dabei wies er auch darauf hin, wie wichtig eine gute Vorbereitung auf Krisen aller Art sei, beispielsweise auf Pandemien, Unwetterkatastrophen oder Cyber-Angriffe.

„Wir von Everbridge fühlen uns privilegiert, dass George W. Bush, der 43. Präsidenten der USA, am ersten Tag unseres Symposiums «COVID-19: Road to Recovery» über Führungskompetenz und Critical Event Management sprach“, so David Meredith, CEO von Everbridge. „Des Weiteren referierten am ersten Tag unserer Veranstaltung Dr. Sanjay Gupta von CNN sowie weitere hochrangige Redner aus der obersten Führungsebene von Capital One, Fannie Mae, Ford, Fortinet, Humana, IBM, der Mayo Clinic und von anderen Organisationen.“

„Während wir alle auf einen Impfstoff warten, bemühen sich Führungspersönlichkeiten aus aller Welt, darunter viele unserer Hauptreferenten und Diskussionsteilnehmer, innovative Technologien sowie bewährte Best Practices zu nutzen, um Sofortmaßnahmen zu ergreifen, die für die größtmögliche Sicherheit ihrer Mitarbeiter sorgen und gleichzeitig ihre Unternehmen und Organisationen schneller wieder auf die Beine bringen. Wir können Inspiration und Hoffnung aus den vielen Berichten schöpfen, die in dieser Woche darüber ausgetauscht werden, wie man die Ungewissheiten bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz und die Wiederaufnahme der gesellschaftlichen Aktivitäten sicher überstehen kann“, so Meredith weiter.

Zu den Höhepunkten des ersten Tages zählten auch Gespräche mit Dr. Nancy Messonnier, der Direktorin des Center for the National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), ein Expertenforum mit Vorstandsmitgliedern von Fortinet, DOW, Russell Reynolds Associates, Tyson Foods und anderen Unternehmen, sowie ein Forum, das der obersten Führungsebene vorbehalten war, an dem unter anderem IBM-Präsident Jim Whitehurst und der ehemalige CEO der Ford Motor Company, Jim Hackett, teilnahmen. Tate Reeves, der Gouverneur des US-Bundesstaates Mississippi, und Carlos Lopez-Cantera, der ehemalige Vizegouverneur von Florida, referierten aus der Perspektive der Regierungsführung. Am ersten Tag der Veranstaltung hielt auch der neu ernannte Chief Customer Experience Officer von Everbridge John Maeda seine Antrittsrede. Die einzelnen Vorträge können auf der Website von Everbridge abgerufen werden.

Zu den Hauptrednern am zweiten Tag (15. Oktober) werden unter anderem Dr. Anthony Fauci, der Berater des Präsidenten und Direktor des zum US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) gehörenden National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Sir Richard Branson, der Gründer der Virgin Group, sowie viele weitere Persönlichkeiten der oberen Führungsebene aus dem öffentlichen und privaten Sektor zählen.

Am Symposium nehmen Persönlichkeiten der oberen Führungsebene von Fortune-500-Unternehmen und internationalen Unternehmen, Universitäten, Gesundheitsorganisationen und Regierungsbehörden teil, darunter Ford Motor Company, IBM, Fortinet, Accenture, Auburn University, Aviva, CAG Holdings, Capital One, Fannie Mae, Humana, Lumen Technologies, Optum, Rackspace, Siemens, die Mayo Clinic, Kaiser Permanente, Los Angeles World Airports (LAWA), Goldman Sachs, der Gouverneur des US-Bundesstaates Mississippi, der Oberbürgermeister von Miami, das Houston Methodist Hospital, die CDC Foundation, das Center for the National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), das Duke University Health System, das Commonwealth of Massachusetts, die Notfallmanagementbehörde der Stadt New York, die isländische Polizeibehörde National Commissioner of Police, die European Emergency Number Association (EENA) sowie das australische Katastrophenwarnprogramm „Emergency Alert“.

Mehr als 5.300 Unternehmen und Organisationen aus aller Welt nutzen die CEM-Plattform von Everbridge zur Beurteilung von Bedrohungen, zur Überwachung des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter, zur schnellen Übermittlung von Warnungen und für den Schutz von Lieferketten. Bei Ausbruch der Pandemie brachte Everbridge rasch seine Softwarelösungen COVID-19 Shield Return to Work und Contact Tracing auf den Markt. Darauf folgte die Einführung des Everbridge Control Center, der branchenweit ersten Standardsoftwareplattform für das Informationsmanagement im Bereich der physischen Sicherheit, die Unternehmen bei der Rückkehr ihrer Mitarbeiter an den Arbeitsplatz unterstützt und gleichzeitig die Richtlinien für soziale Distanzierung und persönliche Schutzausrüstung (PSA) einhält. Seit Beginn der Pandemie wurden mit der Everbridge-Software mehr als 850 Millionen Mitteilungen mit wichtigen Informationen und Anweisungen zum Schutz der Bevölkerung sowie von Mitarbeitern, Patienten und Studenten vor dem Coronavirus verschickt.

Everbridge betreut über 3.700 Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen und 1.500 Einrichtungen des Gesundheitswesens, darunter die führenden Hersteller von pharmazeutischen, biomedizinischen und medizinischen Geräten, sowie die größten Gesundheitssysteme (über 25 Prozent aller Krankenhausbetten in den USA), Managed-Care-Organisationen, Apotheken und landesweite Gesundheitswarnnetzwerke, einschließlich der Centers for Disease Control und des NIH.

Die Everbridge-Plattform erreicht über 600 Millionen Menschen und unterstützt derzeit die landesweiten Einsätze öffentlicher Warnsysteme in allen wichtigen Regionen der Welt. Damit gewährleistet Everbridge bevölkerungsweite Notfallmeldungen in 11 Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, Nahost, Afrika und Südamerika, darunter Australien, Island, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Peru, Schweden und Singapur. Die Kapazitäten von Everbridge bei Notfallmeldungen an die Bevölkerung werden auch von den US-Bundesstaaten Kalifornien, Massachusetts, Vermont, New York, Connecticut und Florida sowie von Stadtgemeinden, Landkreisen und Städten in 49 der 50 US-Bundesstaaten, aller Provinzen Kanadas und in ganz Europa und Asien genutzt, darunter Bereitstellungen in mehreren bevölkerungsreichen Bundesstaaten Indiens.

