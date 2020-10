Ist das für die Aktienmärkte aktuell ein ziemlich giftiger Cocktail? Die Sorgen um neue Lockdowns in Europa, dazu wieder schlechtere Aussichten in Sachen Brexit - in den USA stuft Goldman Sachs den Tech-Sektor ab, und die Unternehmen, die eigenttlich gute Zahlen berichten, fallen trotzdem. Einen härteren Abverkauf der Aktienmärkte verhindert einmal mehr Donald Trump, der wieder Hoffnungen auf einen Stimulus-Deal weckt und das Angebot an die US-Demokraten über die bisherige Grenze von 1,8 Billionen Dollar anhebt. Wichtig wird, was am bzw. nach dem morgigen kleinen Verfall passiert - denn die Wetten auf steigende Tech-Aktien über Calls sind auf extrem hohen Niveau. Der Dax heute nach den Corona-Rekordzahlen aus Deutschland stark unter Druck..

Das Video "Wie giftig ist der Cocktail?" sehen Sie hier..