In diesen Tagen gehen die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein mögliches Handelsabkommen in ihre Endphase. Ein Scheitern ist immer noch möglich, zumal beide Seiten mit recht harten Bandagen kämpfen. Von Seiten Großbritanniens wird sogar der Bruch kürzlich abgeschlossener Verträge angedroht, etwas, was ganz der politischen Kultur der EU widerspricht. Dort werden vertragliche

Der Beitrag Ursprünge des Brexit – Wie die Bundesbank 1992 die Briten vergraulte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ronald G. Asch.