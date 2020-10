INTERGEO.digital mit erfolgreicher Premiere (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Digital, interaktiv, international!



Direkter Austausch, lebhafte Diskussionen, jede Menge Information und beste

Unterhaltung. Geocommunity nimmt das Digitalangebot in Pandemiezeiten gut an.



Prof. Dr. Hansjörg Kutterer vom Veranstalter DVW zeigt sich über die Resonanz

sehr erfreut: "Unsere Gäste, Aussteller und Vortragenden haben die

Herausforderung einer voll digitalen Veranstaltung äußerst positiv angenommen.

Mit der INTERGEO.digital haben wir innerhalb kürzester Zeit ein umfangreiches

und innovatives Eventkonzept realisiert."





Christoph Hinte, Organisator der INTERGEO.digital, ergänzt: "Es ist unsgelungen, eine stabile Digitalplattform aufzubauen, die ein sehr großesInteraktionsvolumen hervorgebracht hat. Und wir haben gemeinsam mit allenPartnern gemeinsam dafür gesorgt, dass sich die Geocommunity mit ihrer großenthematischen Relevanz auch in Pandemiezeiten treffen kann".DIE ZAHLENDie Zahlen sprechen für sich: Die INTERGEO.digital ist mit über 330.000Interaktionen an den digitalen Touchpoints zu Ende gegangen. Das bedeutet imDetail: Rund 12.000 Teilnehmer legten ihr digitales Profil an. Die Verweildauerlag in der Spitze bei bis zu 5,5 Stunden pro Teilnehmer. Die Erreichbarkeit derinternationalen Teilnehmer konnte deutlich gesteigert werden. Besucher aus 153Ländern waren dabei. Die Top-10 der Herkunftsländer waren Deutschland, USA,Schweiz, Großbritannien, Österreich, Russland, China, Italien, Frankreich undJapan.Die Live-Moderation in der INTERGEO EXPO LOUNGE erreichte rund 300.000 MinutenWiedergabezeit. Zu Gast waren internationale Fachexperten und Aussteller, dierund um den Globus zugeschaltet waren.DIE EXPO228 Aussteller präsentierten auf der INTERGEO.digital über 2.900 Produkte. Siestellten auf ihren digitalen Ständen zahlreiche Premieren ihrer Produkte undLösungen einer zunehmend internationalen Community vor. Onlineteilnehmer,Aussteller und Speaker zeigen große Offenheit für das für alle neueDigitalformat."Flexibel sein und ständig lernen - das ist die Aussage, die wir sowohl für unsselbst als auch für unsere Besucher machen können. Dieses neue Format ist eineHerausforderung für uns alle - und wir haben sie angenommen! Wir würden unsereBesucher jetzt "digitale Konsumenten" nennen, da die Akzeptanz und Nutzungdigitaler Inhalte höher war als erwartet im Vergleich zum direkten Kontakt überdigitale Tools. Wir freuen uns auf eine detaillierte Nachbereitung und dasmögliche Ergebnis und sind recht optimistisch", so Michael Degen, PartnerBusiness Consultant DACH von Autodesk.Thomas Harring, Präsident Hexagon Geosystems: "Es ist großartig, wie sich das