---------------------------------------------------------------------------

Advanced Bitcoin Technologies AG beschließt Kapitalerhöhung und veröffentlich Halbjahresabschluss



Frankfurt am Main, 15. Oktober 2020 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (WKN: A2YPJ2 / ISIN: DE000A2YPJ22 / Börsenkürzel: ABT) hat eine Kapitalerhöhung im Volumen von 660.000 Euro zum Bezugspreis von 2,00 Euro je neuer Aktie beschlossen. Der Bezugspreis, der deutlich über dem aktuellen Börsenkurs liegt, spiegelt die Bewertung des Wachstumspotenzials der Gesellschaft durch die Investoren wider. Die Kapitalerhöhung wird vollständig von den Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft sowie der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz gezeichnet. Zudem hat die Advanced Bitcoin Technologies AG ihren Halbjahresabschluss veröffentlicht.

Barkapitalerhöhung zu 2,00 Euro je Aktie durch Aufsichtsrat und Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz

Vorstand und Aufsichtsrat der Advanced Bitcoin Technologies AG haben auf Basis des Genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Volumen von 660.000 Euro durch Ausgabe von insgesamt 330.000 neuen Aktien zu einem Bezugspreis in Höhe von 2,00 Euro je neuer Aktie beschlossen. Die neu ausgegebenen Stückaktien lauten auf den Inhaber und haben einen nominalen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von 19.974.673 Euro um 330.000 Euro auf 20.304.673 Euro erhöht.



Vom Gesamtvolumen in Höhe von 660.000 Euro bzw. 330.000 Aktien zeichnen die 4 Aufsichtsratsmitglieder Gabriele Bornemann, Thomas Dressendörfer, Torsten Sonntag und Debjit D. Chaudhuri jeweils 40.000 Euro bzw. 20.000 Aktien und damit in Summe 160.000 Euro bzw. 80.000 Aktien. Die verbleibenden 500.000 Euro bzw. 250.000 Aktien übernimmt der bestehende Ankerinvestor, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die bereits 9,61% der Aktien der Gesellschaft hält. Zudem werden die Aufsichtsratsmitglieder auch ihre zukünftigen Aufsichtsratsbezüge in Aktienoptionen umwandeln und damit kontinuierlich in die Advanced Bitcoin Technologies AG investieren.