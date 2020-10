Nano One erhöht Umfang des Angebots aufgrund erheblicher Nachfrage auf 12,5 Millionen CAD

Vancouver, Kanada, den 15. Oktober 2020 - Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq Intl Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Bedingungen seines zuvor angekündigten Angebots von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) geändert hat. Gemäß den geänderten Bedingungen wird das Unternehmen bis zu 4.596.000 Einheiten zu einem Angebotspreis von 2,72 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“) zum Verkauf anbieten. Dadurch soll ein Bruttoerlös von bis zu 12.501.120 CAD erzielt werden (das „Angebot“).

Die Einheiten werden auf Best-Effort-Basis von den Brokerhäusern Eight Capital und Gravitas Securities Inc. als Co-Lead-Agents und Joint Bookrunner (die „Vermittler“) gemäß eines Wertpapierprospekts angeboten, der in jeder kanadischen Provinz, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht wurde (der „Prospekt“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeder ganze Optionsschein ist ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 3,55 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Ende des Angebots.

Das Unternehmen gewährt den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) zum Kauf von bis zu weiteren 15 Prozent der Einheiten zum Ausgabepreis, die ganz oder teilweise zu jedem Zeitpunkt an oder vor dem Tag, der 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ausgeübt werden kann. Wird diese Option vollständig ausgeübt, erhält das Unternehmen einen zusätzlichen Betrag von rund 1.875.000 CAD brutto, sodass die Gesamtbruttoerlöse rund 14.375.000 CAD betragen würden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen den Vermittlern eine Barvergütung von 6 Prozent der Gesamtbruttoerlöse aus dem Angebot sowie nicht übertragbare Kompensations-Optionsscheine („Kompensations-Optionsscheine“) entsprechend 8 Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zahlen (in jedem Fall einschließlich einer jeden möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Jeder Kompensations-Optionsschein wird für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss in eine Stammaktie zum Ausgabepreis umwandelbar sein.