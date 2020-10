Die Brexit-Schlagerparade / Kommentar zu den Verhandlungen zwischen London und Brüssel von Andreas Heitker

Frankfurt (ots) - Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses imEuropaparlament, hat gestern zwei Schnulzen aus den 1970er Jahren bemüht, um denStand der Post-Brexit-Verhandlungen zu beschreiben. Aktuell sei noch allesmöglich, sagte der SPD-Politiker vor Journalisten: sowohl ein "Wunder gibt esimmer wieder" (Katja Ebstein) als auch ein "Es fährt ein Zug nach nirgendwo"(Christian Anders). Dieser Soundtrack trifft es eigentlich recht gut - auch dieüberaus optimistische Botschaft, die hier mitschwingt und die in den vergangenenWochen in Brüssel nur selten für möglich gehalten wurde: Es ist Mitte Oktober,und es gibt noch immer eine realistische Chance, dass sich die EU undGroßbritannien doch noch auf einen Vertrag über ihre künftigen Beziehungeneinigen!Der britische Premier Boris Johnson fährt offenbar eine ähnliche Strategie wiebei den Verhandlungen um das Austrittsabkommen 2019: Den Gegner durchkonsequentes Nichtverhandeln erst mürbemachen, um dann kurz vor dem endgültigenKnall selbst in den Ring zu steigen und dann noch möglichst viel der eigenenAgenda durchzudrücken. Die jetzige Inszenierung sieht vor, dass Johnson zunächsteinmal die Ergebnisse des EU-Gipfels analysiert und dann entscheidet, ob er dieVerhandlungen weiterführen möchte. Natürlich wird er das wollen. Und natürlichkennt auch Downing Street längst das Wording der vorbereiteten Gipfelerklärung.Aber so viel Drama muss schon sein.Keine Inszenierung ist hingegen der Druck, den das EU-Parlament, das einem Dealja noch zustimmen muss, jetzt aufbaut. Der mehrere hundert Seiten starkeVertrag, von dem es aktuell ja noch nicht einmal einen konsolidiertenTextentwurf gibt, muss schließlich in 24 EU-Amtssprachen übersetzt und jedeVersion juristisch geprüft werden - ganz abgesehen von der inhaltlichen Analysedurch die Abgeordneten. Das dauert und ist selbst bei gutem Willen nicht ineinem Monat abzuschließen.Von daher stehen der EU und Großbritannien jetzt zwei oder drei sehr intensiveund spannende Marathon-Verhandlungswochen ins Haus, in denen drei großeProblemfelder (gleiche Wettbewerbsbedingungen, Fischerei, Governance) abgeräumtund viele Detailfragen noch geklärt werden müssen. Dass sich London zuletzt beimstrittigen Thema der öffentlichen Beihilfen bewegt hat, ist ein gutes Zeichen.Trotzdem sollte man Langes Brexit-Schlagerparade noch einen weiteren Titelhinzufügen: "Abschied ist ein scharfes Schwert" (Roger Whittaker).(Börsen-Zeitung, 16.10.2020)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4735626OTS: Börsen-Zeitung