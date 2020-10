Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (15. Oktober 2020) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, heute bekannt geben zu können, dass das Unternehmen eine klinische Kosmetikstudie an 20 freiwilligen Proband*Innen durchgeführt hat, bei denen nach Anwendung des Premium-CBD-Gesichtsserums SHIR eine Reduktion der Hautfalten um 90 - 95 % beobachtet werden konnte.

Wird das von Innocan Pharma entwickelte Gesichtsserums SHIR mit 300 mg Cannabidiol („CBD“) zweimal täglich über 28 Tage aufgetragen, zeigen sich folgende Ergebnisse:

Prozentanteil der Proband*Innen Angaben der Proband*Innen nach 28-tägiger Anwendung des Premium-Gesichtsserums SHIR 90 % Geringere Faltenbildung der Haut 95 % Feinere Mimikfalten 100 % Die Anti-Falten-Wirkung ist die am meisten geschätzte Wirkung des Produkts 90 % Ebenmäßigerer Teint 80 % Depigmentierende Wirkung 85 % Bessere Feuchtigkeitsversorgung der Haut 90 % Bewerten das Produkt als gut oder sehr gut

Bilder vor und nach der Behandlung:

Abbildung 1: Faltenbildung der Augenpartie von Proband/in Nr. 126 in 3D vor der Anwendung

Abbildung 2: Faltenbildung der Augenpartie von Proband/in Nr. 126 in 3D nach 28-tägiger Anwendung

„Diese verblüffenden Ergebnisse wurden dank der Kombination aus aktiven Wirkstoffen und einer spezifischen Menge CBD erzielt. Die Gesichtshaut hat sich deutlich verbessert. Die Hautpflegemarke SHIR Beauty & Science vereint die Vorteile der wirksamsten Inhaltsstoffe von CBD in einer innovativen Rezeptur, die sehr rasch sichtbare Ergebnisse liefert. Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt und sind harmonisch aufeinander abgestimmt, um entsprechende Synergieeffekte zu erzielen. Sehr wahrscheinlich wird aufgrund der hohen Zufriedenheit der freiwillig an der Studie teilnehmenden Proband*Innen ein großer Prozentsatz des Zielmarkts Gefallen an der Hautpflegelinie SHIR Beauty & Science finden und InnoCan damit eine raschere Marktdurchdringung ermöglichen“, meint Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan.