Andersen Global erweitert Präsenz in Ostafrika mit Kooperationspartner in Dschibuti

Andersen Global etabliert durch einen Kooperationsvertrag mit der in Dschibuti ansässigen Kanzlei Cabinet Avocats & Associés (CAA) seine Präsenz in Dschibutis aufstrebendem Markt und baut damit die starke bestehende Plattform des Unternehmens in Ostafrika weiter aus.

CAA wurde 2015 gegründet und ist eine Full-Service-Rechtsanwaltskanzlei, die Kunden in einer Vielzahl von Sektoren berät, darunter Seeverkehr, Investitionen, Infrastruktur, Unternehmen und Handel sowie Steuern und Rechtsstreitigkeiten. Unter der Leitung der Partner Mohamed Abayazid und Ahmed Abdourahman vertritt die Firma mit ihrem Team aus sechs Juristen eine breitgefächerte Klientel mit Kompetenz und betreut Unternehmen in ausländischem Besitz sowie internationale Investoren.