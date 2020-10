Solidia Technologies stellt Technologie zur Nutzung von Beton als Kohlenstoffsenke für den Planeten vor

Solidia Technologies -CEO Tom Schuler hat im Rahmen eines TED-Talks anlässlich des Auftakts von TED and Future Stewards’ Global Countdown die Möglichkeit vorgestellt, Solidia Concrete in eine Kohlenstoffsenke für den Planeten zu verwandeln. Tom Schuler erhielt die Einladung zu „The Countdown“, einem Aufruf zum Handeln angesichts des drohenden Klimawandels, um darzustellen, wie Zement und Beton zur Eindämmung des globalen Kohlenstoffproblems beitragen können und welches Potenzial neue Produktionstechnologien für Solidia Cement und Solidia Concrete besitzen.

Solidia’s new applications can reduce the carbon footprint of ready-mix concrete by reducing the emissions of cement and consuming CO2 (Photo: Business Wire)

„Um der globalen Erderwärmung entgegenzuwirken, sind Innovationen sowohl bei der Zementproduktion als auch bei der Kohlenstoffnutzung unverzichtbar“, so Tom. „Unsere neue Technologie für Transportbeton wird derzeit für Infrastrukturvorhaben getestet. Und wir haben unsere Forschungsanstrengungen intensiviert und eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Beton in eine Kohlenstoffsenke zu verwandeln. Das bedeutet, dass wir mehr Kohlendioxid (CO 2 ) verbrauchen, als wir während der Produktion produzieren.

Er erläuterte, wie Beton zur Bewältigung der globalen Herausforderung der Kohlendioxidemissionen beitragen kann, da er aus Zement hergestellt wird. „Für jede Tonne Zement, die produziert wird, wird etwa eine Tonne CO 2 in die Atmosphäre freigesetzt. Infolgedessen ist die Zementindustrie zweitgrößter industrieller Emittent von CO 2 und für etwa acht Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Durch Veränderungen bei den chemischen Komponenten des Zements reduziert Solidia die Emissionen im Zementwerk und verbraucht außerdem CO 2 bei der Betonherstellung. „Anstelle von Wasser reagiert unser Zement mit CO 2 . Während der Aushärtung bricht die chemische Reaktion mit unserem Zement die CO 2 -Moleküle auseinander und bindet den Kohlenstoff, um Kalkstein herzustellen, der den Beton zusammenhält.”

Mit Blick auf die Herstellung von Betonfertigteilen, die in Öfen ausgehärtet werden, sagte Schuler: „Wenn man die Emissionsreduzierung bei der Zementherstellung mit dem CO 2 -Verbrauch während des Aushärtungsprozesses aufrechnet, reduzieren wir den Kohlenstoffbilanz des Zements um bis zu 70 Prozent.”