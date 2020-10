Die Vehicle Group von Eaton plant die Minimalisierung ihrer Umweltbelastung mithilfe neuer Technologien und Systeme

Eaton’s Vehicle Group site in Jining, China, installed a solar roof to generate electricity for the facility. (Photo: Business Wire)

Reduzierung von Wasserverbrauch und Schadstoffen

Die Vehicle Group von Eaton wird Abwassersysteme mit Ultrafiltrationsanlagen und Umkehrosmosetechnologien zur Industrieprozesswasserbehandlung in einigen seiner Anlagen installieren, um den Wasserverbrauch und die Emission von Schadstoffen zu reduzieren. Die Systeme wurden entwickelt, um Wasser für industrielle Zwecke zu behandeln und wiederzuverwerten.

Darüber hinaus verwerten einige Produktionsanlagen ihr Regenwasser, indem sie die Durchlässigkeit ihrer Immobilie erhöhen, die Abflussmengen minimieren, um die Erosion zu reduzieren, und natürliche Pflanzen einpflanzen, die kein zuzsätzliches Wasser benötigen.

Die Mitarbeiter von Valinhos, einem Unternehmen der Vehicle Group in Brasilien, führten ein neuartiges Gewässerschutzsystem mit physikalisch-chemischen und biologischen Prozessen für ihre Betriebsstätte zur Behandlung von Brauchwasser ein. Das behandelte Wasser wird anschließend in den WCs und zur Reinigung wiederverwendet. In den ersten Betriebsmonaten konnten mithilfe des Systems 40 Kubikmeter Wasser eingespart werden und dies könnte sogar auf 129 Kubikmeter im Monat gesteigert werden, da sich das Verfahren noch verfeinern lässt.

An mehreren Standorten der Vehicle Group wurden Fortschritte bei der Umleitung von Abfallspänen von Deponien erzielt. Bei Spänen, einem Nebenprodukt bei der zerspanenden Bearbeitung, wenn Flüssigkeiten wie beispielsweise Öle, Kühlmittel und Wasser mit feinen Partikeln von Metall und Filtermedien gemischt werden, handelt es sich um äußerst schwierig zu recycelnde Abfallströme. Mithilfe von Lieferantenpartnerschaften etablierte die Vehicle Group einen mobilen Schleuderprozess, der die Wiederverwendung der Flüssigkeit im Verlauf der Produktionsprozesse und das Recycling der Metallpartikel ermöglichte.