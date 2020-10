Agendia nimmt an der Stifel 2020 Virtual Healthcare Conference teil

IRVINE, Kalifornien, 15. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, hat heute seine Teilnahme an der Stifel Virtual Healthcare Conference 2020 bekannt gegeben, die vom 16. bis zum 18. November 2020 stattfindet. Mark Straley, der Vorstandsvorsitzende von Agendia, wird am Montag, den 16. November, um 10:00 Uhr (ET) anwesend sein, wo ihn Brian Dow, Finanzvorstand von Agendia, den ganzen Tag über zu Einzelgesprächen mit Investoren begleiten wird.

Einen Link zum Live-Audio-Webcast von Straleys Präsentation finden Sie in der Rubrik News & Updates auf der Agendia-Website unter https://agendia.com/news/. Eine Wiederholung des Webcasts wird nach Abschluss der Live-Präsentation 90 Tage lang verfügbar sein.