COVID-19-Pandemie, Brexit und gesetzliche Bestimmungen belasten Kontaktzentren in Großbritannien und Europa

Laut ISG Provider Lens-Bericht verstärken regionale Probleme die Unsicherheit von Anbietern bei der Implementierung globaler Trends wie Remote-Arbeit, Automatisierung und Cloud-Kontaktzentren

LONDON, Oct. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neben den großen Herausforderungen durch die COVID-19 Pandemie, denen sich Kontaktzentren weltweit in diesem Jahr gegenübersehen, bedeutet der drohende No-Deal-Brexit sowie Änderungen in der britischen Leiharbeiter-Gesetzgebung für Anbieter in Europa und Großbritannien zusätzliche Unsicherheiten. Dies ist das Ergebnis eines heute veröffentlichten Bericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), eines weltweit führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmens im Bereich Informationstechnologie.