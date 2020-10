Cambridge Quantum Computing gibt Update für t|ket?(TM) Quantum Software Entwicklungskit (Q-SDK) bekannt

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Hochleistungs-Q-SDK t|ket ? ermöglicht esForschern nun, Schaltungen auf Amazon Braket und IonQ auszuführen,Quantenanwendungen auf Windows zu entwickelnIEEE QCE20 Quantum Week - Cambridge Quantum Computing ( CQC(https://cambridgequantum.com/) ) kündigte heute die neueste Version von t|ket?(Aussprache: "Ticket") an, seinem hochleistungsfähigenQuantensoftware-Entwicklungskit (Q-SDK), das nun die Ausführung vonQuantenschaltungen auf Amazon Braket, einem vollständig verwaltetenQuantencomputerdienst von Amazon Web Services (AWS), und IonQ-Quantencomputernsowie die Anwendungsentwicklung auf dem Windows-Betriebssystem ermöglicht.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das t|ket?Q-SDK wurde entwickelt, um die Leistung von Quantenalgorithmen bei derAusführung auf Quanten-Computing-Hardware zu maximieren und die Entwicklung vonQuanten-Computing-Anwendungen in verschiedenen Industriebranchen zubeschleunigen. Die neueste Version erweitert die Anzahl derQuanten-Hardware-Geräte, die unterstützt werden, und verbessert gleichzeitig dieSchaltungsoptimierung und Geräuschminderung.T|ket?wurde ursprünglich von CQCs angesehenem Team von Quanteninformatikernentwickelt und wird kontinuierlich aktualisiert. Es hilft Forschern,Algorithmus-Designern und Softwareentwicklern dabei, Quantumschaltungen zu bauenund auszuführen, welche die besten Resultate auf den fortschrittlichstenQuantengeräten auf dem Markt erzielen. T|ket? übersetzt maschinenunabhängigeAlgorithmen in ausführbare Schaltungen, die die Qubit-Anordnung optimieren undgleichzeitig die Anzahl der erforderlichen Operationen reduzieren.t|ket?funktioniert praktisch über alle Quantenhardware-Geräte undQuantenprogrammiersprachen hinweg und kann leicht zwischen Geräten migriertwerden: Es braucht nur eine einzige Codezeile geändert werden, um Geräte überdas Forschungsprogramm eines Entwicklers hinweg zu verbinden. Das Q-SDK wird vonvielen Quanten-Hardware-Anbietern sowie großen Unternehmen weltweit eingesetzt.Im Folgenden finden Sie Details zu den neuen Funktionen in der Version 0.6 vont|ket?:- Erweitert die Anzahl der unterstützten Geräte, Simulatoren undEntwicklungsframeworks. Quantenforscher und Entwickler können ihre Anwendungennun auf mehreren Hochleistungssimulatoren testen und, wenn sie fertig sind,ihre Schaltung auf Quantengeräten der Wahl über Amazon Braket ausführen,einschließlich IonQ und Rigetti. Die neueste Version von t|ket? unterstütztjetzt außerdem direkt IonQ-Trapped-Ion-Quantencomputer, zusätzlich zu derbestehenden Unterstützung für Geräte von IBM , Honeywell, Rigetti und AQT.