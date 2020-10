GNT Pharma verkündet viel versprechende Spitzenresultate in einer Phase-II-Studie zu Nelonemdaz bei Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall, die mit einer endovaskulären Rekanalisierung behandelt wurden

GNT Pharma Inc. berichtet heute über positive Spitzenergebnisse aus einer doppelblinden, randomisierten, plazebokontrollierten, multizentrischen Phase-II-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und optimalen Wirksamkeit von Nelonemdaz bei akuten ischämischen Schlaganfallpatienten mit Rekanalisierung innerhalb von 8 Stunden nach Beginn (SONIC). Nelonemdaz hat eine vielversprechende Wirksamkeit bei funktionalen Endpunkten gezeigt, die den Anteil der Patienten mit funktioneller Unabhängigkeit oder ohne Symptome der Behinderung 1, 4 und 12 Wochen nach einer Schlaganfallattacke messen.

Nelonemdaz ist ein moderater NR2B-selektiver N-Methyl-d-Aspartat (NMDA)-Rezeptorantagonist und wirksamer Spin-Trapper, der die durch den NMDA-Rezeptor bedingte Excitotoxizität und den oxidativen Stress verhindert, zwei Hauptursachen für den Tod von Gehirnzellen, die zu Behinderung und Tod nach einem Schlaganfall führen. Nelonemdaz zeigte bei 5 Tiermodellen des Schlaganfalls eine bessere Wirksamkeit und ein längeres therapeutisches Zeitfenster als NMDA-Antagonisten oder Antioxidantien allein, und die stabile Sicherheit von Nelonemdaz wurde in zwei Phase-I-Studien an 165 gesunden jungen und älteren Freiwilligen in den USA und China verifiziert.

SONIC nahm 209 Patienten mit mittelschweren bis schweren ischämischen Schlaganfällen auf der NIH-Skala von 8 oder höher an 7 universitären Schlaganfallzentren in Südkorea auf. Die Patienten erhielten vor der Thrombektomie 1. eine Plazebo-Infusion, 500 mg Nelonemdaz (niedrig dosierte Gruppe) oder 750 mg Nelonemdaz (hoch dosierte Gruppe). Die niedrig dosierte und die hoch dosierte Gruppe erhielten alle 12 Stunden 9 aufeinanderfolgende Infusionen von 250 mg bzw. 500 mg. Das Hauptergebnis war der Vergleich des Anteils der Patienten mit gutem funktionellen Ergebnis 12 Wochen nach Verabreichung des Placebos oder von Nelonemdaz. Ein gutes funktionelles Ergebnis oder eine gute funktionelle Unabhängigkeit ist definiert als 0 (keine Behinderungssymptome) - 2 (leichte Behinderung, die es ermöglicht, sich ohne fremde Hilfe um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern) der modifizierten Rankin-Skala (mRS), dem am weitesten verbreiteten Messwert bei Schlaganfällen. Sowohl die Niedrigdosis- als auch die Hochdosisgruppen wiesen 60,0% (33 von 55) und 64,58% (31 von 48) mRS 0-2 auf, also mehr als die 51,02% (25 von 49) des Placebos. Der Anteil der Patienten ohne Behinderungssymptome war in den mit Nelonemdaz behandelten Gruppen deutlich erhöht: 8,16% (4 von 49) in der Placebo-Gruppe, 23,64% (13 von 55) in der Gruppe mit niedriger Dosis und 33,33% (16 von 48) in der Gruppe mit hoher Dosis. Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen von Nelonemdaz beobachtet.