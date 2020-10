Ideanomics berichtet über Vertriebsaktivitäten von MEG im September und im dritten Quartal

- Zusätzliche 440 Einheiten wurden im 3. Quartal in Rechnung gestellt (Lieferung steht aus)

New York, 15. Oktober 2020 - Ideanomics (NASDAQ: IDEX) („Ideanomics“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über die Vertriebsaktivitäten seiner Abteilung Mobile Energy Global (MEG) für den Monat September und das dritte Quartal 2020 zu berichten. Im Zeitraum vom 1. bis 30. September 2020 lieferte MEG insgesamt 423 Einheiten aus. Im dritten Quartal 2020, dem Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. September 2020, lieferte MEG insgesamt 626 Einheiten aus. Das Unternehmen hat überdies im dritten Quartal 2020 440 weitere Einheiten in Rechnung gestellt, deren Lieferung noch aussteht.

Gesamtzahl ausgelieferte Einheiten - 3. Quartal 2020

In Rechnung gestellte Einheiten (Lieferung steht aus) - 3. Quartal 2020

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem MEG-Geschäft im dritten Quartal von Monat zu Monat ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen konnten. Die erwartete Auslieferung von 440 Einheiten sorgt für einen guten Start in das vierte Quartal. Dieses Wachstum, das durch eine Kombination aus bereits angekündigten Transaktionen und dem Abschluss neuer Transaktionen sowie durch Verbesserungen unserer betrieblichen Effizienz angekurbelt wird, hilft uns dabei, unsere Ziele für 2020 zu erreichen und schafft die Voraussetzungen für ein Wachstum dieser Größenordnung im Jahr 2021“, meint Alf Poor, CEO von Ideanomics.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, das die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen fördert sowie Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation unterstützt. Unsere Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen; wir bezeichnen dieses Geschäftsmodell als „Sales to Financing to Charging“ (S2F2C). Ideanomics Capital bietet intelligente und innovative Fintech-Leistungen auf KI- und Blockchain-Basis an. Gemeinsam bieten MEG und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern effizientere Lösungen für eine „grünere“ Wirtschaft.