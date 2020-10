Cannyx Corporation und LevelBlox geben geplante Fusion und Kapitalerhöhung bekannt, um dem weltweiten CBD-Rohstoffmarkt zu mehr Liquidität zu verhelfen

LONDON, 16. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Nach dem erfolgreichen Start von Cannyx Markets (cannyxmarkets.com), einer weltweiten Handelsplattform für Cannabinoid-Waren, hat die Cannyx Corporation Ltd Einzelheiten eines strategischen Zusammenschlusses mit dem Entwickler von Unternehmenssoftware LevelBlox, Inc . (OTC: LVBX) bekannt gegeben. Diese Fusion sowie die Kapitalerhöhung und die Aktienplatzierung machen Cannyx Markets zur führenden Infrastrukturplattform in der reifenden Industrie für Cannabidiol (CBD).

Die Cannyx Corporation hat am 27. Juni 2020 eine Absichtserklärung hinsichtlich der Fusion mit LevelBlox Inc. abgegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird LevelBlox den Aktionären der Cannyx Corporation Ltd 170.639.500 neue Stammaktien bzw. 60 % des erweiterten Aktienkapitals ausgeben. Die Fusion wird voraussichtlich gleichzeitig mit dem Abschluss der Privatplatzierung im 4. Quartal 2020 abgeschlossen.

Die Cannyx Markets-Plattform befindet sich auf einer sicheren Cloud und wird von der Blockchain-Technologie für Unternehmen unterstützt. Sie bietet die entscheidende Infrastruktur, um viele aktuelle Probleme der CBD-Branche zu lösen. Dazu gehören die Erhöhung der Marktliquidität, vereinfachte Logistik und die Bereitstellung der erforderlichen Tools zur Risikominderung über die gesamte Lieferkette hinweg.

Als führendes Unternehmen in der Konvergenz von Technologie und Cannabis hat LevelBlox, Inc. die Kategorie Cannabis Compliance as a Service (CaaS) geschaffen. Diese Erfahrung soll dafür genutzt werden, aus Cannyx Markets ein Weltklasse-Angebot zu machen.

Die kollektive Technologie bietet den Teilnehmern modernste Technologien wie Marktüberwachungs- und Compliance-Tools sowie Sendungsverfolgung und einen beispiellosen Zugriff auf internationale Marktdaten in Echtzeit.

Als so genannter „Goldstandard" bietet Cannyx Markets professionelle Tools, mit denen Preisrisiken, Compliance, die Ausfallsicherheit der Lieferkette und die Vermarktung physischer Produkte an eine weltweite Käuferschaft verbessert werden können. Registrierte Teilnehmer können hochwertige, authentische und zertifizierte CBD-Rohstoffe und Waren wie Isolate, Destillate, Öle und Biomasse aus vertrauenswürdigen Quellen beziehen. Zugelassenen Verkäufern werden erleichterter Handel und eine erhöhte Liquidität geboten.