Nel ASA vermeldet weiter positive Nachrichten. So gab der norwegische Wasserstoffspezialist soeben bekannt, dass die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen Fueling einen neuen Großauftrag an Land gezogen hat. Besonders interessant dabei: Der Auftrag kommt aus einem Land, in dem Nel bisher kaum aktiv war.

Anleger-Tipp: Angesichts dieser guten Nachricht haben wir das Unternehmen und die Aktie für Sie genau unter die Lupe genommen. Welche Chancen und Risiken auf Anleger warten, lesen Sie hier.