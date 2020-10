Der geballten Marktmacht von Wal Mart ist es zu verdanken, dass der Handelsriese schlussendlich beim Onlinehandel Amazon in den USA Paroli bieten kann. Der Weg zur Digitalisierung war mit vielen Hindernissen gepflastert und kostete sehr viel Geld. Doch jetzt macht sogar das Premium-Programm die Runde, wo Konsumenten innerhalb eines Tages eine kostenlose Zustellung erwarten können. Im Jahr 2019 konnte Wal Mart einen Online-Umsatz von 19 Milliarden US-Dollar verbuchen und hat sich in der Statistik auf Platz zwei hinter Amazon emporgearbeitet. Im Falle eines zweiten Lock-Downs in den USA wäre Wal Mart zur Stelle. Denn die Kombination aus physischen Läden und Online-Geschäft hat dem Handelsriesen klar geholfen.

Zum Chart

Wal Mart ist ein Wert mit einer schwachen Korrelation von 31% zum S&P 500. Diese Unabhängigkeit hat sich in den letzten Monaten erneut zum Vorteil der Aktionäre manifestiert. Die Stabilität ist den Marktteilnehmern auch im Geschäftsjahr 2021/22 ein KGV von 24 wert, zumal der Onlinehandel in den USA im Q2 FY21 Wachstumsraten von 97% im Jahresvergleich generiert. Der im April 2020 fortgesetzte Trend weist eine Verzinsung von rund 48 % p.a. auf und ist aktuell noch immer intakt. Seit dem All Time High am 2. September bei 151,33 US-Dollar hat das Papier lediglich um 5,5 % korrigiert, wobei die Unterstützung bei 136,59 US-Dollar gehalten hat. Gemessen an der Performance der letzten Monate ist ein Kurssturz von Wal-Mart nicht sehr wahrscheinlich. In Folge dessen spricht die „krisenfeste“ Ausrichtung für eine Long-Strategie

Der ausgewählte Call (Basispreis 150,00 US-Dollar) mit der WKN KA0XUW weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 29 % auf. Hier erwarten die Marktakteure trotz der allgemeinen Panik eine relative Beruhigung im Underlying Wal-Mart im Vergleich zum Gesamtmarkt.