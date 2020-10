Nachdem die letzte Betonbarrikade in der Liebigstraße 34 durchbrochen, der letzte Besetzer beziehungsweise Besetzerin von der Polizei hinausgeführt, aber noch längst nicht die letzten Autos in dem folgenden Vergeltungsfeldzug angezündet waren, liefen Bilder durch die sozialen Medien, die Einrichtungsdetails des laut Selbstdefinition „einzigartigen Freiraums“ in dem gut 30 Jahre lang besetzten Haus zeigten. Um es

Der Beitrag Willkommen in der sagrotan- und kapitalismusfreien Zone erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.